TOGG yol testinde görüntülendi! TOGG'un solladığı aracın sürücüsü konuştu: Aracımı satıp sıraya yazılırım / 05.07.22

Son dakika haberleri... Türkiye’nin otomobili TOGG’un satışa çıkacak ilk versiyonu olan C-SUV yol testinde görüntülendi. Başka bir elektrikli araç kullanıcısı tarafından çekilen video dün sosyal medyada viral oldu. Sollanan aracın sürücüsü TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım. Mevcut aracımı satıp bir tane almak istiyorum. Bir Türk vatandaşı, otomobil aşığı bir insan olarak lansman gününü ve aracın yollarda olacağı anı artık iple çekiyoruz. ifadeleriyle TOGGun performansından bahsetti.