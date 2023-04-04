Türkiyenin otomobili Toggda ön sipariş dönemi sona erdi ve kura çekilişiyle araçların teslim edileceği ilk 20 bin kişi belirlendi. İlk siparişi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğana araçları teslim edildi. Teslim edilmek üzere Külliyeye getirilen Gemlik rengi Toggun plakalığına cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Başkan Erdoğana teslim edilen Anadolu rengindeki Toggun 34 EE 2071 plakası dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve eşi ilk TOGG ile beraber trafiğe çıktı. Öte yandan ikinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyeve verilecek.