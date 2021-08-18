Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek ölüsü bulundu! İBB hayvan barınağında vahşet iddiası / 18.08.21

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İBB hayvan barınağının yanındaki dehşet, kötü kokuyla ortaya çıktı. Hayvan barınağı yanındaki toplu mezara koyulan kedi ve köpeklerin yandığı da görüldü. İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.