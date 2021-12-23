Torununa tecavüz edip hamile bırakan dede 30 yıl hapisle yırtmasın! / 23.12.21

İstanbul Bahçelievlerde torununa cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan 73 yaşındaki Durmuş O.ya, 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki D.O.nun doğan bebeğinin DNAsı, Durmuş O. ile yüzde 99,99 eşleşti. İlk olayın kendisi 8 yaşındayken yaşandığını dile getiren D.O. Kuzenim ile lunaparka gitmek istedik. Dedem o şeyi yaparsanız götürürüm dedi. Kuzenimin üzerine çıkarak cinsel davranışlarda bulundu. Bana da dokundu. Ben istemeyince sinirlenerek gitti. Akşam vakitlerinde beni çağırırdı. Bazı günler o evde kalırdım. Babaannem olduğu günlerde o uyuduğunda kapıyı kapatıp yapardı. Anneme ve babama söylemekle tehdit edip annene söylerim, babana söylerim, öğrendikleri zaman evden kovulursun diyerek zorluyordu. Bu olaylar neticesinde doğum yaptım. Şikayetçiyim demişti.