Trabzon Of'ta 3 kızını öldürmüştü! İmam Emre Göktaş daha önce uyarı almış! / 02.09.21

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Trabzon Of’ta geçtiğimiz günlerde 5, 8 ve 11 yaşlarındaki 3 kızını katleden İmam Emre Göktaş hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Emre Göktaş’ın daha önceki görev yeri Rize’deki Fener Camisi’nde disiplinsiz hareketleri nedeniyle ‘uyarı’ aldığı ortaya çıktı. Cami imamı ve cemaatle sürekli kavga ettiği belirtilen Göktaş’ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle görev yerinin 2 ay önce değiştirildiği bildirildi.