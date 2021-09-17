Trabzonspor'da Nwakaeme ile Bakasetas ikilisi gole direkt katkı verdiler / 17.09.21

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Nwakaeme ve Bakasetas skora katkılarıyla sadece Trabzonspor'un değil ligin de en önemli isimleri olmayı başardı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, gol krallığı yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da ligde skora en çok katkı yapan isim oldu. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.