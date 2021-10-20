Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye gönderme: Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok / 20.10.21

Takvim

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ömür, hayalinin bordo-mavili kulüpte şampiyonluk kazandıktan sonra İspanya ya da İngiltere'de oynamak olduğunu söyledi. Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan genç yıldız, "Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.