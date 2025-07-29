ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynadaki ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Putinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Trump, Çok hayal kırıklığına uğradım. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım dedi. Trumpın açıklamaları sonrası Moskova Borsası düşüşe geçti. Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazzede açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz? sorusuna cevap veren Trump, Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ifadelerini kullandı.