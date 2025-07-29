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Trump 50 günlük süreyi kısalttı Moskova Borsası düşüşe geçti! Netanyahu'ya Gazze tepkisi: "Çocuklar çok aç görünüyor" / 29.07.25

Trump 50 günlük süreyi kısalttı Moskova Borsası düşüşe geçti! Netanyahu'ya Gazze tepkisi: "Çocuklar çok aç görünüyor" / 29.07.25

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Trump 50 günlük süreyi kısalttı Moskova Borsası düşüşe geçti! Netanyahu'ya Gazze tepkisi: "Çocuklar çok aç görünüyor" / 29.07.25

Takvim 00:00
02

Daltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Enselerindeyiz bizden kaçamayacaklar" / 29.07.25

Takvim 03:36
03

Memura kira yardımı emekliye aile desteği! Masaya hangi konular gelecek? Zam pazarlığında geri sayım

Takvim 05:32
04

Üniversite tercih dönemi başladı! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede sıraladı: Tercihi planlayın, meslekleri araştırın... / 29.07.25

Takvim 05:45
05

Gündem orman yangınları ve Terörsüz Türkiye! Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: "İhmali olan varsa gereken yapılacak" / 29.07.25

Takvim 06:18
06

FETÖ'cü hain şişelere benzin doldurup Bursa'daki ormanı yaktı! Olayın perde arkasına TAKVİM ulaştı: Yangın çete işi! / 29.07.25

Takvim 03:59
07

Yangınlarda hasar tespiti başladı: 6 ilde 104 bağımsız birim hasarlı! Bakan Kurum açıkladı: "Vakit kaybetmeden yaralar saracağız" / 28.07.25

Takvim 01:25
08

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim / 28.07.25

Takvim 01:42
09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Herkes hesabını ona göre yapsın" diyerek duyurdu: Enflasyon yüzde 20'nin altına düşecek

Takvim 06:46
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