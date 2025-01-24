ABD’nin 47. Başkanı seçilerek yeniden Beyaz Saray’a dönen Donald Trump’ın görüşme yaptığı ilk yabancı lider Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman oldu. Selman’ın Trump’a 600 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu bildirildi. Haberi gazetelerden okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens’ten bunu 1 trilyon dolara yuvarlamalarını isteyeceğim. dedi. Trump, Suudi Arabistan ve OPEC’e petrol fiyatlarını düşürmeleri için bir çağrıda bulunacağını belirterek, Düşürmek zorundalar. ifadelerini kullandı. Peki Washington-Riyad hattındaki telefon görüşmesinde neler konuşuldu? İşte Trump ile Selman’ın görüşmesinden detaylar…