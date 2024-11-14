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Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem / 14.11.24

Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem / 14.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem / 14.11.24

Takvim 07:01
02

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!

Takvim 00:45
03

Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye "kara harekatı" mesajı: "Her an başlayacak hazırlığımız mevcut" | Esed'e "Bölgeyi rahatlatalım" mesajı / 14.11.24

Takvim 07:06
04

PKKsevici Evren Barış Yavuz'a CHP'den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu! / 14.11.24

Takvim 04:47
05

Firari Batuhan Karadeniz'in hesapları kapatıldı! Derkan Başer'in Gürcistan'daki kumarhanesine mi sığındı? "Dilan Polat" detayı / 14.11.24

Takvim 02:02
06

İzmir'den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı / 14.11.24

Takvim 03:06
07

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz... / 14.11.24

Takvim 03:07
08

Nobelli Daron Acemoğlu'nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz! / 14.11.24

Takvim 06:27
09

CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul / 14.11.24

Takvim 03:44
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