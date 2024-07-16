ABD eski başkanı Donald Trump Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında uğradığı silahlı saldırının ardından ilk röportajını verdi. Milwaukee’ye giden özel uçağında New York Post’a konuşan Trump, saldırı anının görüntülerinde dikkat çeken ayakkabı detayını ve vurulduktan hemen sonra kaldırdığı yumruğu anlattı. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden söz eden Trump, Gizli Servis ajanları ile ilgili de konuştu. Gizli Servis ise suikast girişimini engelleyemediği için baskı altında. Suikast girişiminden hemen önce vatandaşların Gizli Servis ajanlarına suikastçıyı gösterdiği anlar olay oldu. İşte, Trump’a yönelik suikast girişimi ile ilgili tüm detaylar…