Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trumpın Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında suikast girişimine uğramasının ardından hedef tahtası olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. Gizli Servis’in büyük zafiyeti sonrası görevi bırakması için büyük baskı gören fakat görevinde kalacağını söyleyen Cheatle ajans çalışanlarına yazdığı bir mektupta istifa ettiğini duyurdu. Başkan adayı Trump ise Biden ve Harris hakkında Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. dedi.