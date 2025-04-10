Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi çıkışının ardından Beyaz Saray Çin, Vietnam gibi ülkelerde yapılan üretimi ABD’ye taşıyacaklarını açıkladı. Uzmanlar ise bu sürecin çok uzun ve pahalı olacağını belirtiyor. Apple gibi dünya devi markaların hisselerinde büyük düşüşler yaşanırken Çinli sosyal medya hesaplarından ortalığı karıştıran bir video geldi. Kısa sürede viral olan video üretimin ABD’ye taşınma ihtimalini alaya alıyor. Ticaret savaşı söz konusu olunca ABDnin bir numaralı gündemi ise iPhone fiyarları oldu. ABDnin en zayıf noktalarından birinin ise soya fasulyesi olduğu iddia ediliyor.