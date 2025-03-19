ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi saat 17.00de başladı. 2,5 saat süren görüşmede Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Kremlin, Putin, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi. açıklamasında bulundu.