ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşının sona ermesini ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trumpın Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. dedi. Trump ile Putin’in 18 Martta yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’da 30 günlük ateşkes konusunda anlaşmıştı. Anlaşmadan saatler sonra Ukrayna ve Rusya birbirini saldırıyla suçladı.