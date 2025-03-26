Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABDli mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren kritik temas sona erdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Dışişleri kaynakları savunma sanayi alanındaki yaptırımların kaldırılması için siyasi iradenin açıkça ortaya konduğunu bildirdi. Suriyedeki gelişmeler masaya yatırılırken Bakan Fidan, ABDli mevkidaşı Rubioya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladı.