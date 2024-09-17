ABD Başkan adayı Donald Trumpa yönelik 2. suikast girişimi de bertaraf edildi. Ryan Wesley Routh isimli saldırgan kaçarken ardında Rus menşeili AK-47 tüfek bıraktı. Routhun daha önce Ukraynada savaşmaya ve ölmeye hazırım dediği, Talibandan kaçan Afgan askerlerini toplayarak Ukraynada savaştırmak istediği biliniyor. Trumpa suikast düzenlemekte özgürsünüz şeklinde ifadeleri olan suikastçının bir CIA piyonu olduğuna dair iddialar da mevcut. Trumpın seçilirse Ukraynaya yönelik yardımları azaltacağını dile getirmesi sonrası Ukrayna destekçisi bir profil tarafından hedef alınması şüpheleri daha da artırdı.