ABD Başkanı Donald Trumpın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine yönelik Ukrayna Savaşını bitirme tehdidinde son tarihi yaklaşırken Putin Kremlinde Trumpın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. TASSın belirttiğine göre Witkoff Kremline çok yakın mesafede bulunan Zaryadye Parkında sabahın erken saatlerinde Kirill Dmitriev ile yürüyüş yaptı. Kremlin Yardımcısı Yury Ushakov, Putin’in Witkoff ile görüşmesinin faydalı ve yapıcı geçtiğini söyledi. Trump, Putin-Witkoff görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir. değerlendirmesinde bulundu.