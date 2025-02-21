ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerilim her geçen dakika daha da artıyor. Trump Zelenskiy’i Ukrayna Savaşı’nı başlatmak ve sürdürmekle suçlarken görevden indirmeye kararlı bir imaj çiziyor. Son olarak Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un Kiev’de yapacağı basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi. Peki son 48 saatte ne yaşandı? Trump Zelenskiy’e neden bu kadar öfkeli? İşte Avrupa’yı paniğe sürükleyen gerilime ilişkin tüm detaylar…