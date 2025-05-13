ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbulda yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik toplantının çok önemli olduğunu ifade etti. Trump, Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğandan övgü dolu sözlerle bahseden Trump, perşembe günü İstanbula gelebileceğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, Değerli dostum Trumpın sorunları çözme politikalarını destekliyorum. dedi.