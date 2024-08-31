Türkiye Spor Yazarları Derneğinde 28 Şubat rüzgarları esiyor. Dernek başkanı Oğuz Tongsir, eşi başörtülü olduğu için havuza alınmayan üyeye Burada bizim kurallarımız geçer dedi. Bakanlığın onardığı havuzda milletin parasıyla 28 Şubat diktası uygulanması tepki çekti. TSYD yönetimine istifa çağrıları yapılırken TAKVİM, Oğuz Tongsir dosyasını açtı. Geçmişinde FETÖ izi bulunan TSYD Başkanının 15 Temmuz ihanet gecesindeki FETÖ tanklarına selam durup Bu millet 5 lira için düğün arabasının önüne atlar dediği biliniyor. FETÖ soruşturması geçiren ve eşinin aracını fahiş fiyattan TSYDye satan Tongsir yaptığı usulsüz üye kayıtlarıyla da ön planda. Şimdi gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. TSYD için kayyum çağrıları yapıldı.