Milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHANı ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında IDEF 2025 görücüye çıktı. Törende, TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Milli Ramjet Motorlu Hava Hava Füzesi GÖKHANın Geliştirilmesi Projesi Menzil ve Kabiliyet Artırımı için Sözleşme Değişikliği ve Uzun Menzilli Gökhan Geliştirilmesi Sözleşmesi de imzalandı. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye, bir yandan balistik füzelerle önemli adımlar atıyor. Burada TAYFUN Blok-4 dünyaya tanıtıldı. Türkiyenin 2 bin kilometre menzilli füze programı devam ediyor. dedi.