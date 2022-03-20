TÜGVA kumpasçılarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV’ye ulaşmak istemişler! / 19.03.22

Türkiye Gençlik Vakfından TÜGVA hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilip değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Ramazan Aydoğdu’nun, kumpasta organize bir ekiple çalıştığı ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında; Ramazan Aydoğdu, Abdullah Polat, Serkan Doğan, Yusuf Genç, Ahmet Talha, Özer Demir ve Gökhan Daştan’ın WhatsApp grubları oluşturduğu, söz konusu grupların birinde Türkiye Gençlik Vakfına ilişkin kumpasta yapılması gerekenlerin yazıldığı tespit edildi. TÜGVA kumpasçılarının sahte oluşturulan mailden İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV’ye ulaşmak istediği ortaya çıktı.