Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. TÜİK 2023e ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2023te yüzde 4,5 büyüdü. Verilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke oldu.