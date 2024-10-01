Vatandaşların kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını rahatlatacak yapılandırma süreci, Türkiye Bankalar Birliği TBB ve bankaların yaptığı toplantıda ele alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının TCMB kararları sonrası uygulanacak yöntemler hakkında belirsizlikler giderilmeye çalışılıyor. 26 Eylülde vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, belirsizliğini koruyor. Öte yandan BDDKnın sunduğu 60 aya kadar taksit imkânı, borcunu ödeyemeyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Detayların netleşmesiyle birlikte, vatandaşlar bankalara giderek yapılandırma işlemlerini başlatabilecek.