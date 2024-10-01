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Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

Takvim 04:14
02

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Takvim 01:34
03

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Takvim 02:18
04

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Takvim 04:05
05

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Takvim 06:01
06

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Takvim 06:42
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Takvim 04:28
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