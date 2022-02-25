Tüm dünyanın gözü Çernobil'e çevrildi! Santral Rusya'nın kontrolünde! "Aşırı radyasyon" alarmı / 25.02.22

Ukraynanın başkenti Kieve 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santralinin Rus askerlerinin kontrolüne geçmesinin ardından gözler, 1986da dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine sahne olan santrale çevrildi. Zelenskiy, Twitterdan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmiş ve Rus işgal güçleri Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor. Bu tüm Avrupa için bir savaş ilanı. ifadelerini kullanmıştı. Son dakika haberine göre Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığını açıkladı.