Türkiye gündemi günlerdir CHP’nin fondaş medyası arasında yer alan Cumhuriyet gazetesinin “para karşılığı haber yapma” skandalıyla çalkalanıyor. Söz konusu iddianın ardından ise Cumhuriyet gazetesi resmen karıştı. Olaya tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı gazete yönetimi tarafından yayımlanmayınca kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı. Sansürlenen yazısını kendi internet sayfasından paylaşan Mollaveisoğlu gazetede usulsüzlük yaşandığına dair iddialarını sürdürdü. Mollaveisoğlu’na sert bir yanıt veren gazete “Yönetmen yeteneğini gösteremedi” diyerek resmen aşağıladı.