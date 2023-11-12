CHPde skandalların ardı arkası kesilmiyor... CHPli Tuncay Özkan ve Engin Özkoçun sahibi olduğu belirtilen AND Asansör adlı firmanın yeni bir rant kapısı daha ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi ile 5 yıllık sözleşme yapan firmanın 1.5 milyarlık rant elde ettiği öğrenildi. AND Asansörün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesinden elde ettiğini belirten Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, İstanbulda CHPli 14 belediye var. Hepsiyle böyle anlaşma yapıldıysa 5 yılda 25 milyar lira gibi büyük bir rant elde edilmiş olabilir dedi.