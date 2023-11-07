Günlerdir İsrail, Gazzeyi ölüm kıskacına alarak soykırıma imza atıyor. Her türlü savaş suçunun işlendiği vahşete ise ABD ve Batı ülkeleri arka çıkıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, katil İsrailin saldırılarında 4 bin 104ü çocuk, 2 bin 641i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli katledildi. Yaşanan vahşete karşı insanlar Filistin’e destek olurken, Turgay Ciner’in Habertürk’ü büyük bir skandala imza attı. Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, Hamas’ın mücadelesini terör eylemi olarak tanımladı. Soykırımcı İsrail’in katliamına ise arka çıkarken, vahşetin tartışma konusu olduğunu söyledi. Büyük tepki geçen sözlerin ardından Saime Toktaş Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım bahanesine sığındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toktaş, Öncelikle Gazze’deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum açıklamasında bulundu.