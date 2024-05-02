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Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24

Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24

Takvim 06:23
02

Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüşecek! Kulislerde bomba iddia: Ekrem İmamoğlu rahatsız oldu / 01.05.24

Takvim 04:04
03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman? / 01.05.24

Takvim 07:01
04

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Sivil anayasa vurgusu! / 01.05.24

Takvim 02:51
05

Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı / 01.05.24

Takvim 01:56
06

Basel isimli CHP'li trol Bekir Aslan'ın 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme attığı ortaya çıktı! Alana CHP otobüsüyle mi geldi? / 01.05.24

Takvim 02:09
07

Fed faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi | Dolar, euro, altın... Fed Başkanı Powell'dan enflasyon itirafı

Takvim 03:45
08

Galatasaray'dan Avrupa tarihine geçen performans! Eğer sezonu 105 puanla bitirirse... / 02.05.24

Takvim 01:46
09

Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü? / 01.05.24

Takvim 02:47
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