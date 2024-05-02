×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Takvim
Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24
Takvim
150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24
Takvim
06:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüşecek! Kulislerde bomba iddia: Ekrem İmamoğlu rahatsız oldu / 01.05.24
Takvim
04:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman? / 01.05.24
Takvim
07:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Sivil anayasa vurgusu! / 01.05.24
Takvim
02:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı / 01.05.24
Takvim
01:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
06
Basel isimli CHP'li trol Bekir Aslan'ın 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme attığı ortaya çıktı! Alana CHP otobüsüyle mi geldi? / 01.05.24
Takvim
02:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
07
Fed faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi | Dolar, euro, altın... Fed Başkanı Powell'dan enflasyon itirafı
Takvim
03:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
08
Galatasaray'dan Avrupa tarihine geçen performans! Eğer sezonu 105 puanla bitirirse... / 02.05.24
Takvim
01:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
09
Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü? / 01.05.24
Takvim
02:47
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2024
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git