Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası! 'Beyaz ihtilal' 72 yaşında! / 14.05.22

Bugün 27 yıllık tek parti iktidarına son veren 1950 seçimlerinin 72nci yılı. Beyaz İhtilal olarak bilinen bu gün, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ifade eder. Tek parti idaresi ve Ankara aristokrasisinin gücüne karşı ortaya çıkanlar Yeter söz milletin dedi ve millet de sözün kendisinde olduğunu sandıkta göstererek Demokrat Partiyi yüzde 55 gibi bir oranla iktidara taşıdı. 1950 yılında gizli oy açık tasnif olarak gerçekleştirilen seçimlerde 27 yıldır iktidarda olan tek parti CHP tabir yerindeyse sandığa gömüldü. Halkın değişim talebini görmezden gelen CHPli isimler aldıkları yenilgi karşısında okuma yazma bilmeyen bir halka bu yetki verilmez diyorlardı ancak DPye oy veren kitle içinde üniversite mezunu olanların oranı yüksek bir orandaydı. DP, hala hafızalardaki yerini koruyan ve milli iradenin gücünü ortaya koyan ifadesiyle Yeter Söz Milletindir sloganı 14 Mayıs zaferinin simgesi oldu.