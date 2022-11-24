Türkiyenin teröristlerin kökünü kazımak için gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı, Batı ülkeleri ve medyasında hazımsızlığa neden olmuştu. Son olarak Türk düşmanlığı ile bilenen ABDli senatör Bob Menendez sahneye çıktı. Menendez sosyal medya hesabından New York Times’ın “Türkiye, Irak ve Suriyedeki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü” başlıklı haberini alıntıyarak, “Türkiyenin, SDGdeki ABD ortak güçlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Irak ve Suriyedeki hava saldırıları, IŞİDe karşı mücadeleyi baltalamakla tehdit ederken, şimdiden sivilleri öldürdü ve kritik sivil altyapıyı yok etti. Bunlar bir müttefikin eylemleri değil” ifadelerini kullandı.