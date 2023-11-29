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Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak! Yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı / 28.11.23

Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak! Yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı / 28.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak! Yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı / 28.11.23

Takvim 02:51
02

İşgalci İsrail'in ayağına giden Elon Musk'a Hamas'tan Gazze daveti: Yıkımı yerinde gör / 28.11.23

Takvim 01:18
03

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü / 28.11.23

Takvim 01:11
04

Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! Masa hangi konular var? / 28.11.23

Takvim 01:34
05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri / 28.11.23

Takvim 03:11
06

Başkan Erdoğan 'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz' demişti! Türk hukukçulardan Lahey çıkarması! Soykırımcı İsrail'in suçları tek tek sıralandı / 29.11.23

Takvim 02:21
07

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor! New York'ta gerçekleşecek olan oturuma Hakan Fidan da katılım sağlayacak / 29.11.23

Takvim 02:32
08

Almanya'da elektrik artık lüks haline geldi | Sınır getirilecek, çok harcayan ceza ödeyecek... / 29.11.23

Takvim 01:14
09

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı / 27.11.23

Takvim 01:23
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