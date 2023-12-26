Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerin intikamını almak için hem Irak hem de Suriyedeki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla bombaladı. TSK’nın terör hedeflerini yerle bir etmesini kınamak için hazırlanan Kamışlı’daki bir grup terörsevici tam basın açıklaması yapacakken SİHA’ların bombardımanıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Neye uğradıklarını şaşıran terör seviciler basın açıklamasını yarıda kesip çil yavrusu gibi dağıldı.