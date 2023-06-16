Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı tescillenmiş oldu. CHP listelerinden tam 35 milletvekili koparan Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi grup kurma kararı aldı. Kılıçdaroğlunun hesap uzmanlığı çökerken; zerre katkısı olmayan küçük ortakların CHP sırtından kazanımlar elde etmesi CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. CHPli Aytuğ Atıcı, 4 partiye 38 vekil verdik, bunların oyları nereye gitti? diyerek Kılıçdaroğluna çıkıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.