Türk siyasi tarihinin kara lekesi: 28 Şubat! / 28.02.22

28 Şubatın üzerinden 25 yıl geçti... Türk siyasi tarihinin kara bir lekesi olan ve ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 25 yıl geçti. Türkiye, kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbesini atlattı ancak kara leke hafızalardan silinmedi. 28 Şubat arkasında vesayetçilerin zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. Peki 28 Şubatta ne oldu? 28 Şubat sürecine nasıl gelindi? İşte tüm detaylar....