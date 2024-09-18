Yenilikçi çözümleri ve teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına yansıttığı yatırımları ile Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olan Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2024’ün ilk yarısında toplam abone sayımız 52,6 milyon oldu. Sabit internet ürünümüzde toplam abone sayısı yıllık bazda %1,8 artışla 15,2 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayımız son 12 ayda 969 bin net abone kazanımıyla 13,2 milyona ulaştı. Mobilde ise abone sayımızı 26,3 milyona çıkardık. Faturalı hatlarda son 12 ayda rekor seviyede 1,9 milyon net abone kazanımı sağladık. ifadelerini kullandı.