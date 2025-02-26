Türk Telekom, dijital dönüşüm vizyonu ve değer yaratan anlayışıyla teknolojide fark yaratan yenilikleri hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor. Trendyol Süper Ligi’nin teknoloji sponsoru olan Türk Telekom dijital çağın olanaklarını en ileri seviyede kullanıcılarına sunmayı amaçlayarak 2024-2025 Trendyol Süper Ligi’nin 5G canlı TV yayını bağlantısını ilk defa Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom Network Yönetim Merkezi’nden TİVİBU Spor’un İstanbul merkez stüdyolarına 5G hızıyla bağlanıp canlı yayına konuk oldu. Ayrıca Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki maç önü bağlantılarını da 5G ile gerçekleştirdi.