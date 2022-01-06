Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de: Dikkat çeken TL mevduat detayı / 05.01.22

Son dakika haberi! Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiyede faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak.