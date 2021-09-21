Türkevi: New York'un kalbinde zamanının ötesinde bir mimari... / 21.09.21

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ABD'nin en kalabalık ve en popüler şehri New York'taki yeni Türkevi binası törenle açıldı. BM'nin tam karşısında yer alan, birçok özelliği ile dünyaya mesajlar veren 171 metre yüksekliğindeki bina, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Başta Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor. Çevreci özelliklere sahip bina York'un simgesel binalarından biri olacak. Haberin detayları...