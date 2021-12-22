Türkiye Afrika'yla bağlarını güçlendirdi ABD'de panik başladı! Amerikan Foreign Policy'den dikkat çeken yazı / 22.12.21

Türkiye son zamanlarda yaptığı stratejik diplomasi ile Afrikadaki etki alanını genişletiyor. ABD merkezli dergi Foreign Policy, Afrika ile Türkiye arasında gelişen ilişkileri mercek altına aldı. Ankaranın kıtadaki etkisinin arttığı, Erdoğanın Afrika dostu olduğu belirtildi. Panik havası kokan haberde, Türkiyenin Afrikada daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir. denildi. Türkiyenin Afrika diplomasisi muhalefetçe hafife alınıp dalga konusu yapılırken ABDnin panik yapması muhalefetin çapsızlığını gözler önüne serdi.