Türkiye Aleyna Ağgül'ün ölümünü konuşuyor! Gökhan Argın'ın serbest kalmasına yapılan itiraz reddedildi! Polis mesajlara ulaşmaya çalışıyor / 05.10.21

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Son dakika haberleri... Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itiraz, Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Aleyna Ağgül’ün emniyete şikayet için gitiğinde verdiği ifadesinde, Gökhan Argın’ın (43) gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın’a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.