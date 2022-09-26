Son dakika haberleri... Türkiye, Beşiktaş Ortaköydeki ünlü bir gece kulübünün önünde yaşanan saldırı olayını konuşuyor. Kapıdaki güvenlik görevlileri içinde bir kadının da bulunduğu gruba sopalarla saldırdı ve öldüresiye dövdü. Dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişi silahlı saldırı düzenledi. Güvenliklerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte saldırının yeni görüntüleri...