İstanbuldan Sakaryanın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile yapının yatak odası kısmında ampul içine koyulan gizli kamerayı görünce soluğu emniyette aldı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., yaşadığı durumu, Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Polis ekipleri, tüm elektronik aletleri incelemeye aldı.