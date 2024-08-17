Türkiye Büyük Millet Meclisinde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı. AK Parti toplantıya iştirak ederken MHP Grubu katılım sağlamadı. TBMMdeki Can Atalay oturumuna ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYMnin verdiği tartışmalı kararla Anayasayı ihlal ettiğinin altını çizdi. Güler, Açıkça Anayasanın 85. maddesine aykırıdır ifadelerini kullandı ve ortada hukuk zemininde değerlendirecek bir karar olmadığını söyledi. Öte yandan CHPnin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi.