Türkiye Cumhuriyeti, bugün bir asrı geride bırakmanın heyecanıyla 100üncü yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara ve İstanbulda düzenlenecek özel programlara katılacak. Başkan Erdoğan, devlet erkanıyla Anıtkabire ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan, Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından, Cumhuriyetin 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.