Son dakika haberine göre TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla GSYH verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Türkiyenin dünyadan pozitif ayrıştığını belirtti. Doğaner, Çinde yüzde 4.9luk büyüme oldu 3. çeyrekte, ABDde de yüzde 4.9. İtalyada 3.8, Fransada 3.3lük, Almanyada 2.6lık büyümeler var. Yüzde 7.4lük büyüme oldukça önemli bir büyüme olarak karşımıza çıkıyor dedi. Türkiye ekonomisi, 2021in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu alanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri arasında Şilinin ardından ikinci sırada yer aldı. Ticaret Bakanı Muş Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92si ihracat katkısıyla gerçekleşti. dedi. Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachstan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiyenin 2021 için büyüme beklentisini %9,5ten %10,5e çıkardı.