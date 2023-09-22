Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor. Başkan Erdoğan BMnin 78’nci Genel Kurulu vesilesiyle gittiği ABD dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile atılacak adımlara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız ve birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsraille enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiyeye değil, Türkiyeden aynı zamanda Avrupaya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız ifadelerini kullandı.