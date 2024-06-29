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Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri

Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri

Takvim 07:33
02

Bolivya’daki darbe girişiminin perde arkası! ABD'nin "lityum" planları... | 15 Temmuz ruhu! / 28.06.24

Takvim 06:12
03

Türkiye gri listeden çıkarken suç örgütlerine yönelik iki operasyon FATF toplantılarına damga vurdu: "Leijdekkers" ve "Comanchero" / 28.06.24

Takvim 04:16
04

FETÖ'cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli / 28.06.24

Takvim 02:40
05

Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Yatırım akışı hızlanacak / 28.06.24

Takvim 06:54
06

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetinde çarpıcı gelişme! İnfaz emri Yunanistan'dan mı geldi? Dikkat çeken çete detayı / 28.06.24

Takvim 03:09
07

İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e küfürlü yanıt... / 28.06.24

Takvim 03:04
08

Fenerbahçe Batshuayi'yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor / 28.06.24

Takvim 04:04
09

İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi! İşte ilk sonuçlar / 29.06.24

Takvim 07:15
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