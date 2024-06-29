Türkiye FATFın oluşturduğu gri listeden resmen çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başardık ifadelerini kullandı. ABD basını gelişmeyi, Bu, ülkenin yabancı sermayeyi çekme çabalarını artıracak bir hamle. ifadeleriyle duyurdu. Türkiyenin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini verirken Mali Eylem Görev Gücü FATF tarafından gri listeden çıkarılmasının bankacılıktan enerjiye, inşaattan imalata kadar pek çok sektöre olumlu etkide bulunması bekleniyor. Moodys Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiyenin Mali Eylem Görev Gücü FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, Bu gelişmenin Türkiyenin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor. açıklamasını yaptı.