Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten istediğini aldı dünya basını manşete taşıdı: Erdoğan'ın zaferi / 29.06.22

İspanyanın başkenti Madridde Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından yapılan görüşmede imzalanan Ortak Momerandumda Finlandiya ve İsveçin PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Türkiyenin istediğini alması dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz The Economist dergisi, Türkiyenin veto tehdidini kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı Erdoğanın zaferi olarak yorumladı. Başkan Erdoğanın Macronla buluşmasındaki rahat oturuşu da dünkü zaferinin vücut diline de yansıması olarak yorumlandı.